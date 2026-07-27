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27 июля, 16:06

Песков: Духовно-нравственное воспитание не может быть реализовано через закон

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков назвал бесполезной и ненужной идею принятия закона о духовно-нравственном воспитании. Пресс-секретарь президента России высказал личное мнение на форуме «Территория смыслов», отвечая на соответствующий вопрос участника.

Представитель Кремля подчеркнул, что достичь подобной цели с помощью юридического акта невозможно в принципе.

«Я считаю, что это нельзя сделать внесением закона. Я не стал бы вносить никакого закона», — отметил он.

Путин: Развитие России строится на семье и Родине
Путин: Развитие России строится на семье и Родине

Ранее Владимир Путин выступил с обращением к участникам и организаторам международной акции «Сад памяти». Глава государства отметил, что подобные проекты играют важную роль в сохранении преемственности поколений и воспитании молодёжи на ценностях патриотизма и гражданственности. Он подчеркнул, что с каждым годом инициатива объединяет всё больше сторонников как в России, так и за рубежом, а также способствует решению экологических задач.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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