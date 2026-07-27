Россия не выбирает между Западом и остальным миром — она работает везде. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» заявил, что у страны никогда не было «западного курса». Из-за своих колоссальных размеров Россия вынуждена развивать связи во всех направлениях: на Западе, Востоке, Севере и Юге.

«Мы всегда будем жить в четырёх этих азимутах», — резюмировал представитель Кремля.

Также ранее Песков отмечал, что макроэкономическая стабильность в стране обеспечивается в полной мере. При этом он признал, что темпы роста экономики остаются недостаточными, о чём неоднократно говорил и сам глава государства Владимир Путин.