Песков назвал самое лучшее качество Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным качеством Владимира Путина его повседневную работу на благо страны. С таким заявлением он выступил на форуме «Территория смыслов».

Песков подчеркнул, что именно ежедневная деятельность главы государства является его самым сильным качеством.

«Его самое лучшее качество — это то, что он делает каждый день для страны. Это действительно так», — отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин глубоко погружается в каждую тему и способен обсуждать её с профильными экспертами на равных. По словам представителя Кремля, глава государства не может ограничиваться поверхностным знакомством с вопросами, поэтому ему приходится постоянно переключаться между экономикой, энергетикой, сельским хозяйством и международными отношениями. В качестве примера пресс-секретарь привёл работу в сфере ТЭК: Путин изучает мировые рынки, цены, причины дефицита и профицита, а затем переходит к вопросам производства удобрений или внешней политики.