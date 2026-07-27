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27 июля, 16:15

Песков назвал самое лучшее качество Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным качеством Владимира Путина его повседневную работу на благо страны. С таким заявлением он выступил на форуме «Территория смыслов».

Песков подчеркнул, что именно ежедневная деятельность главы государства является его самым сильным качеством.

«Его самое лучшее качество — это то, что он делает каждый день для страны. Это действительно так», — отметил Песков.

Песков ответил, может ли не взять трубку от Путина во время отпуска
Песков ответил, может ли не взять трубку от Путина во время отпуска

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин глубоко погружается в каждую тему и способен обсуждать её с профильными экспертами на равных. По словам представителя Кремля, глава государства не может ограничиваться поверхностным знакомством с вопросами, поэтому ему приходится постоянно переключаться между экономикой, энергетикой, сельским хозяйством и международными отношениями. В качестве примера пресс-секретарь привёл работу в сфере ТЭК: Путин изучает мировые рынки, цены, причины дефицита и профицита, а затем переходит к вопросам производства удобрений или внешней политики.

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Юлия Сафиулина
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