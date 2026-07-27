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27 июля, 16:16

Песков: Современные фейки становятся всё более технологичными и опасными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фейки становятся технологичнее и оказывают всё более разрушительное влияние на информационное пространство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля выступил на молодёжном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

По его словам, вместе с совершенствованием подделок будут развиваться и способы их распознавания. Однако средства проверки не смогут опережать создателей ложного контента.

«Я, например, пришёл к выводу, что бороться с фейками будет всё тяжелее и тяжелее. По мере того, как фейки будут развиваться, будут появляться технологии, которые детектируют фейк. Но это всегда будет отставание на один шаг», — констатировал он.

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Россиян предупредили о новых схемах фишинга с дипфейками и фальшивыми QR-кодами

Ранее Life.ru писал, что за первые месяцы 2026 года мошенники с помощью дипфейков обманули около четырёх тысяч человек и похитили два миллиарда рублей. Поддельные лица и голоса стали одним из наиболее быстрорастущих направлений киберпреступности.

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Полина Никифорова
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