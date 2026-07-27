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27 июля, 16:25

Песков: У ЕС почти не осталось санкций, которые не били бы по самой Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Mijansk786

У Евросоюза почти не осталось вариантов для антироссийских санкций, которые не наносили бы ущерб самой Европе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что выбор ограничительных мер у Брюсселя сейчас крайне мал. По его словам, всё оставшееся в арсенале уже начинает бить по европейской экономике и социальной сфере куда больнее, чем по России.

«Осталось очень мало, наверное, у них санкций в выборе, которые не били бы по их собственным интересам. Всё остальное уже начинает больно бить по экономике, по социальной сфере самой Европы», — сказал он.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные санкции против России поставили рекорд не только по количеству, но и по своей абсолютной бесполезности. По его словам, после 2022 года страны Запада запустили русофобскую машину на полный ход и ввели беспрецедентное количество ограничений. Путин подчеркнул, что эти рестрикции бьют рекорды сразу по двум критериям: по числу введённых пакетов и по тому ущербу, который они наносят прежде всего самим авторам и инициаторам, а также народам европейских и других государств.

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Юлия Сафиулина
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