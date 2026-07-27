Власти Удмуртии опровергли дипфейк с главой республики о запасах бензина

Мошенники попытались распространить в соцсетях дипфейк с главой Удмуртии Александром Бречаловым. В поддельном ролике он якобы призывает жителей срочно запасаться бензином. Об этом рассказал председатель регионального госкомитета по ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Видео появилось 27 июля в предложенных сообщениях региональных пабликов. На кадрах руководитель республики утверждает, что после атаки киевского режима повреждена ключевая нефтебаза.

В Центре управления регионом заявили, что запись сфабрикована с помощью искусственного интеллекта. За основу злоумышленники взяли настоящее обращение Бречалова, опубликованное несколькими днями ранее. Нейросеть полностью заменила речь, голос, мимику и жестикуляцию политика. В результате глава региона произносит слова, которых в действительности не говорил.

Председатель госкомитета Удмуртии по ГО и ЧС Андрей Шуткин отметил, что авторы подделки рассчитывали спровоцировать ажиотаж и усугубить ситуацию на заправках.

Жителей призвали не доверять подобным записям и проверять сообщения через официальные каналы органов власти. Аналогичные фальшивки ранее распространялись от имени руководителей других субъектов России.

В 2026 году мошенники с помощью поддельных лиц и голосов обманули около четырёх тысяч человек, похитив примерно два миллиарда рублей. В МВД назвали дипфейки одним из наиболее опасных и быстро развивающихся направлений киберпреступности.