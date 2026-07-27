Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 17:34

Премьер Молдавии созвал экстренное заседание кабмина из-за дефицита дизеля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lightspruch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lightspruch

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан объявил о созыве экстренного заседания правительства. Мера принята на фоне обострившейся ситуации в энергетическом секторе республики.

Глава кабинета министров сообщил, что заседание состоится утром 28 июля. На нём оценят обстановку на рынках дизельного топлива и газа.

«Я внимательно слежу за всем, что происходит в энергетическом секторе Республики Молдова, включая рынки дизельного топлива и газа. В свете последних событий я принял решение созвать завтра утром заседание правительства, чтобы на уровне исполнительной власти убедиться в наличии всех необходимых механизмов для оперативного реагирования в случае необходимости», — написал Тофан в личном блоге.

Поводом для беспокойства стал временный дефицит дизеля, зафиксированный на отдельных АЗС. Как пояснили в правительстве, ситуация спровоцирована падением уровня Дуная и эскалацией ближневосточного конфликта, из-за которой нарушились транспортные цепочки. Нехватку топлива пообещали оперативно компенсировать за счёт дополнительных поставок.

Более половины жителей Молдавии не хотят присоединения к Румынии
Более половины жителей Молдавии не хотят присоединения к Румынии

Ранее эксперт Владимир Брутер выразил мнение, что новый премьер Молдавии Василе Тофан не станет самостоятельной политической фигурой. По его оценке, Тофан является «парашютистом» и «свадебным генералом», а все ключевые решения за него принимаются либо в Брюсселе, либо коллективным руководством. Эксперт также поставил под сомнение образ Тофана как крупного бизнесмена, напомнив, что он 20 лет не жил в республике, никуда не избирался и вошёл в правительство без мандата.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar