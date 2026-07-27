Премьер Молдавии созвал экстренное заседание кабмина из-за дефицита дизеля

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан объявил о созыве экстренного заседания правительства. Мера принята на фоне обострившейся ситуации в энергетическом секторе республики.

Глава кабинета министров сообщил, что заседание состоится утром 28 июля. На нём оценят обстановку на рынках дизельного топлива и газа.

«Я внимательно слежу за всем, что происходит в энергетическом секторе Республики Молдова, включая рынки дизельного топлива и газа. В свете последних событий я принял решение созвать завтра утром заседание правительства, чтобы на уровне исполнительной власти убедиться в наличии всех необходимых механизмов для оперативного реагирования в случае необходимости», — написал Тофан в личном блоге.

Поводом для беспокойства стал временный дефицит дизеля, зафиксированный на отдельных АЗС. Как пояснили в правительстве, ситуация спровоцирована падением уровня Дуная и эскалацией ближневосточного конфликта, из-за которой нарушились транспортные цепочки. Нехватку топлива пообещали оперативно компенсировать за счёт дополнительных поставок.

Ранее эксперт Владимир Брутер выразил мнение, что новый премьер Молдавии Василе Тофан не станет самостоятельной политической фигурой. По его оценке, Тофан является «парашютистом» и «свадебным генералом», а все ключевые решения за него принимаются либо в Брюсселе, либо коллективным руководством. Эксперт также поставил под сомнение образ Тофана как крупного бизнесмена, напомнив, что он 20 лет не жил в республике, никуда не избирался и вошёл в правительство без мандата.