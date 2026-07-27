В ДНР прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе

Молодогвардейцы ДНР провели памятную акцию в День памяти детей-жертв войны в Донбассе. В актовом зале на пустых стульях разместили игрушки в память о погибших детях.

В ДНР почтили память детей, погибших в ходе войны в Донбассе. Видео © Telegram / Пушилин Д. В.

Во время мероприятия горловский хор «Росток» исполнил песню «Луч солнца золотого». Кадры с инсталляцией опубликовал в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы не имеем права забыть ни одной улыбки, ни одной разбитой мечты. Наша общая ответственность — остановить тех, кто развязал войну против мирных людей, и приближать Победу», — подчеркнул Пушилин.

День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля. В этот день проходят траурные акции, посвящённые несовершеннолетним, погибшим в результате боевых действий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения увеличивают темпы продвижения и продолжают преодолевать эшелонированную оборону ВСУ. Наиболее заметные успехи, по его словам, зафиксированы на Красноармейско-Добропольском участке фронта. За минувшую неделю российские военнослужащие освободили несколько населённых пунктов на этом направлении, уточнил руководитель региона.