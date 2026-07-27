Путин встретился в Кремле с лидерами пяти фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречи с руководителями думских фракций. Сначала глава государства пообщался с каждым из лидеров парламентских объединений отдельно, после чего состоялась общая беседа.

Во встрече приняли участие Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Алексей Нечаев («Новые люди»).

В Госдуме VIII созыва представлены пять фракций, также есть несколько депутатов, не входящих ни в одну из них. Выборы в парламент девятого созыва запланированы на 18, 19 и 20 сентября.

Ранее Владимир Путин заявил, что депутаты VIII созыва полностью оправдали высокий статус народных избранников. Об этом глава государства сказал на встрече с парламентариями в Кремле, приуроченной к завершению их полномочий. По его словам, депутаты проявляли безусловную преданность Родине, компетентность и твёрдость, быстро и качественно разрабатывая сложные решения и принимая законы, необходимые бойцам, командирам, оборонным предприятиям, экономике, социальной сфере и государству в целом.