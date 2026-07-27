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27 июля, 18:44

«Умная жена — лучший доктор»: Мужья образованных женщин живут на 46% дольше

Эксперт ВОЗ Ерофеева: Образованная жена снижает риск ранней смерти мужа на 46%

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Мужчины, состоящие в браке с образованными женщинами, могут реже сталкиваться с преждевременной смертью. Согласно приведённым данным, разница в риске достигает 46%. Об этом заявила гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

«Если у мужчины умная и образованная жена, то у него на 46% ниже вероятность скоропостижной смерти. Потому что жена отслеживает не только своё репродуктивное и его репродуктивное, но и его соматическое здоровье», цитирует специалиста радиостанция «Говорит Москва».

Женщина может вовремя заметить тревожные симптомы, убедить партнёра обратиться к врачу, записаться на обследование или не бросать назначенное лечение.

Контроль касается не только репродуктивной сферы. Образованные супруги чаще обращают внимание на давление, вес, питание, физическую активность и другие показатели общего здоровья мужчины.

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Уролог ранее предупредил, что мужчины нередко сталкиваются с обострением простатита из-за долгих поездок и привычки терпеть позывы в туалет. Специалист посоветовал не игнорировать дискомфорт и вовремя обращаться за медицинской помощью.

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Полина Никифорова
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