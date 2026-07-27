Попытки ограничить энергетическое сотрудничество России с её партнёрами могут привести к дестабилизации мировых рынков. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что новые санкции создают дополнительные риски на фоне кризиса в Ормузском проливе. По её словам, такие меры могут ускорить разделение мировой торговли, усилить инфляцию и снизить благосостояние населения.

Захарова добавила, что ограничения также ухудшат перспективы экономического роста в большинстве стран. Сильнее всего последствия почувствуют беднейшие государства, которые зависят от импорта энергоносителей, продовольствия и удобрений. Представитель МИД считает, что западным странам после введения санкций не следует заявлять на международных площадках о сочувствии людям, которые сталкиваются с нехваткой еды и тяжёлыми условиями труда.

«Это на их совести — тех, кто принимает меры незаконные, санкционные, подрывающие мировую стабильность и безопасность по целому ряду стратегических направлений», — сказала Захарова.

Ранее Захарова назвала санкции Евросоюза против помощника президента России Владимира Мединского политическим и историческим анекдотом. Она напомнила, что Мединский представляет Москву на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По мнению дипломата, Брюссель ввёл ограничения против российского представителя за участие в переговорном процессе. Захарова расценила это решение как саморазоблачение Евросоюза, а заявления европейских чиновников о стремлении к миру и диалогу назвала лицемерием.