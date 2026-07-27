Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 20:00

Захарова напомнила о словах Стармера про гомосексуальный* парламент

Кир Стармер и Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix / Life.ru

Кир Стармер и Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix / Life.ru

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что при нём британский парламент стал самым гомосексуальным*. На это во время брифинга указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Стармер рассказывал об изменениях в составе парламента за годы своего правления. По её словам, бывший премьер говорил об этом с радостью.

«Не так давно он, этот самый Стармер, заявлял с не меньшей радостью о том, что при нём, за годы его правления, британский парламент стал самым гомосексуальным* парламентом», — отметила Захарова.

Представитель МИД России считает, что это высказывание позволяет оценить уровень людей, которые занимают высокие посты в западных странах.

Друзья Стармера готовят «осень возмездия» для нового премьера в отместку за кадровые перестановки
Друзья Стармера готовят «осень возмездия» для нового премьера в отместку за кадровые перестановки

Ранее Захарова сравнила прощальный визит Стармера в Киев с поклонением идолам. Британский политик приехал в украинскую столицу перед уходом с поста премьер-министра. По оценке дипломата, западные политики в конце карьеры предпочитают отчитываться перед киевскими властями, а не перед своими избирателями. Она также заявила, что уходящие руководители должны выполнять обязательства перед собственным парламентом и народом. Такие поездки Захарова назвала политическим ритуалом, который напоминает преклонение перед рукотворными кумирами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским, его деятельность запрещена.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Кир Стармер
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar