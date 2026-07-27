Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что при нём британский парламент стал самым гомосексуальным*. На это во время брифинга указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Стармер рассказывал об изменениях в составе парламента за годы своего правления. По её словам, бывший премьер говорил об этом с радостью.

«Не так давно он, этот самый Стармер, заявлял с не меньшей радостью о том, что при нём, за годы его правления, британский парламент стал самым гомосексуальным* парламентом», — отметила Захарова.

Представитель МИД России считает, что это высказывание позволяет оценить уровень людей, которые занимают высокие посты в западных странах.

Ранее Захарова сравнила прощальный визит Стармера в Киев с поклонением идолам. Британский политик приехал в украинскую столицу перед уходом с поста премьер-министра. По оценке дипломата, западные политики в конце карьеры предпочитают отчитываться перед киевскими властями, а не перед своими избирателями. Она также заявила, что уходящие руководители должны выполнять обязательства перед собственным парламентом и народом. Такие поездки Захарова назвала политическим ритуалом, который напоминает преклонение перед рукотворными кумирами.

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