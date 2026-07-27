Прощальный визит уходящего британского премьера Кира Стармера в Киев напоминает поклонение «идолам». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дипломат обратила внимание на любопытный ритуал западных элит: финальный аккорд своей карьеры они предпочитают исполнять не для избирателей, а адресуя его киевским чиновникам. Не стал исключением и Стармер: 16 июля он поспешил в Киев, чтобы лично отрапортовать Зеленскому об «успехах» своего кабинета — словно сдавая экзамен куратору.

«Не мог не отметить свой дембель на Украине Кир Стармер. Казалось бы, премьер-министр Британии — есть же дела поважнее», — сказала она.

Представитель ведомства акцентировала: политики, слагающие полномочия, обязаны держать слово перед собственным парламентом и нацией, а не ездить с оглядкой на Банковую. Подобные визиты она квалифицировала как своеобразное ритуальное действо — сродни коленопреклонению перед рукотворными кумирами.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв назвал визиты европейских лидеров в Киев показательным выступлением в поддержку агрессии. По его мнению, приезжающие политики своим присутствием дают понять Зеленскому, что деньги и оружие будут поступать и дальше, а его задача — продолжать воевать против России.