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27 июля, 19:45

Движение в Новой Москве затруднено на 1,5 км после ДТП с фурой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Движение после ДТП с фурой оказалось затруднено на участке длиной 1,5 км. Авария произошла на Калужском шоссе в районе Вороново в Новой Москве, сообщил столичный департамент транспорта в своём телеграм-канале.

«Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. Учитывайте ограничения при планировании поездки», — говорится в сообщении департамента.

Водителей призвали заранее выбирать маршрут с учётом дорожной обстановки и действующих ограничений.

Фура с вафлями загорелась после столкновения с BMW в Москве
Фура с вафлями загорелась после столкновения с BMW в Москве

Напомним, в Москве произошёл серьёзный инцидент с участием автомобиля BMW. Два человека, которые находились в легковушке, погибли. Также пострадал мотоциклист, который был одним из участников жёсткого ДТП. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

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Антон Голыбин
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