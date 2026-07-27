Движение в Новой Москве затруднено на 1,5 км после ДТП с фурой

Движение после ДТП с фурой оказалось затруднено на участке длиной 1,5 км. Авария произошла на Калужском шоссе в районе Вороново в Новой Москве, сообщил столичный департамент транспорта в своём телеграм-канале.

«Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. Учитывайте ограничения при планировании поездки», — говорится в сообщении департамента.

Водителей призвали заранее выбирать маршрут с учётом дорожной обстановки и действующих ограничений.

Напомним, в Москве произошёл серьёзный инцидент с участием автомобиля BMW. Два человека, которые находились в легковушке, погибли. Также пострадал мотоциклист, который был одним из участников жёсткого ДТП. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.