Трамп заявил о желании нарастить выпуск продвинутого оружия в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные склады нуждаются в пополнении продвинутых вооружений, несмотря на уже имеющиеся значительные запасы техники и боеприпасов. Об этом он сказал журналистам на борту самолёта, трансляция велась Белым домом в соцсети X.

Говоря о состоянии оборонных ресурсов страны, республикане отметил, что США располагают большим количеством «средних» вооружений, однако этого, по его мнению, недостаточно для расширения возможностей армии. Особое внимание он обратил на производство более сложных и технологичных образцов.

Американский лидер также сообщил о росте производства средств противовоздушной и противоракетной обороны. В числе таких комплексов он упомянул Patriot и THAAD. Он добавил, что оборонные компании сейчас расширяют свои производственные возможности. По его словам, каждый из военных подрядчиков строит по четыре-пять новых заводов.

Ранее Пентагон признал предел эффективности американских ударов по Ирану на текущем этапе. Адмирал Брэд Купер предложил прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку удары себя исчерпали. Советники президента из военного и гражданского окружения признали ограничения военных методов. Они понимают, что авиаудары имеют свой предел результативности. Однако руководитель CENTCOM допускает возврат к масштабной военной операции.