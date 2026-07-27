На реке Уфа столкнулись два гидроцикла, погиб один из водителей

Один человек погиб при столкновении двух гидроциклов. Авария произошла на реке Уфа в Калининском районе города, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своём телеграм-канале.

Гидроциклы столкнулись вечером 27 июля недалеко от канала сброса воды из озера Тёплого. Один из водителей получил травмы, от которых скончался.

Заместитель Уфимского транспортного прокурора прибыл на место аварии. Он координирует работу правоохранительных органов.

Ранее московского блогера задержали в аэропорту Шереметьево после опасных манёвров на катере в Калининграде. Мужчина катал подруг и намеренно поднял волну возле байдарок с воспитанниками детской спортивной школы. Один из подростков упал в воду, а водитель катера покинул место происшествия. Мать пострадавшего ребёнка обратилась к руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Следователи возбудили уголовное дело и решают вопрос о мере пресечения для блогера.