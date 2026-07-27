Минфин США обновил санкционные списки по российским компаниям

США обновили сведения о российских компаниях в санкционных списках. Изменения затронули организации из сферы информационных технологий, промышленности и оборонного машиностроения, следует из перечня Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Американское ведомство удалило повторяющиеся записи и актуализировало устаревшие сведения. В Минфине подчеркнули, что эти изменения «не означают снятия санкций». OFAC исключило дублирующиеся записи о Центре судоремонта «Звёздочка» и Арзамасском приборостроительном заводе имени П. И. Пландина.

Разные варианты названия компании «Технопромэкспорт» американское ведомство объединило в одну запись. Кроме того, США расширили ограничения против танкера TASCA. К уже действующим санкциям добавили меры, связанные с Ираном.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о рисках санкций для мировых рынков. По её словам, попытки ограничить энергетическое сотрудничество России с партнёрами могут ускорить разделение мировой торговли и усилить инфляцию. Дипломат также указала на возможное снижение благосостояния и ухудшение перспектив экономического роста. Сильнее всего последствия таких мер, по её оценке, почувствуют беднейшие страны, которые зависят от импорта энергоносителей, продовольствия и удобрений. Ответственность за возможную дестабилизацию Захарова возложила на государства, принимающие санкционные решения.