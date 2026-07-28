TWZ: ВСУ применяют дешёвые нидерландские ракеты Ruta Block 1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали применять недорогие нидерландские крылатые ракеты Ruta Block 1. Об этом пишет портал TWZ. Издание ссылается на опубликованные российскими военными блогерами снимки обломков этой системы.

На кадрах видны части корпуса, внутренние компоненты и элементы хвостового оперения ракеты. TWZ отмечает, что обломки соответствуют известным характеристикам Ruta Block 1. Заявляется, что ракета была перехвачена средствами ПВО.

Ракета разработана нидерландской компанией Destinus. Ранее сообщалось, что производство Ruta Block 1 уже ведётся в Нидерландах, а поставки Украине начались как минимум в 2024 году. По данным производителя, ракета имеет дальность более 300 километров и несёт боевую часть массой 150 килограммов. После запуска с наземной установки с помощью ускорителя она летит к цели на малой высоте, используя инерциальную, спутниковую и визуальную системы навигации.

Destinus позиционирует Ruta Block 1 как недорогую ракету, рассчитанную на массовое производство и применение против стационарных военных объектов. Компания также самостоятельно выпускает двигатель для этой системы.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает нехватку ракет для систем противовоздушной обороны. Он призвал западные страны ускорить поставки вооружений. Киеву особенно нужны перехватчики PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot. Главарь киевского руководства связал нехватку боеприпасов с обострением ситуации на Ближнем Востоке, отметив, что Вашингтон вынужден отвлекать часть своих ресурсов и внимания на этот регион.