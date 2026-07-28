Россиянка Шнайдер и американка Уильямс начали турнир WTA в Вашингтоне с победы

Россиянка Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс вышли во второй круг парного турнира Женской теннисной ассоциации. В Вашингтоне они обыграли норвежку Ульрикке Эйкери и американку Куинн Глисон.

Шнайдер и Уильямс выиграли матч в двух сетах. В первой партии они отдали соперницам три гейма, во второй — четыре. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Шнайдер 22 года, она занимает 18-е место в мировом рейтинге. Россиянка выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде и три — в парном. В 2026 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, что стало её лучшим результатом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В парных соревнованиях Шнайдер выходила в полуфиналы Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции в 2025 году. На Олимпийских играх 2024 года в Париже она вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль.

Уильямс 46 лет. Ранее она возглавляла мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах. Американка выиграла 49 турниров WTA в одиночном разряде, включая пять Уимблдонов и два Открытых чемпионата США. В парном разряде Уильямс завоевала 22 титула, из них 14 — на турнирах Большого шлема. Она четыре раза побеждала на Олимпийских играх: в одиночном разряде в 2000 году и в парном — в 2000, 2008 и 2012 годах.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Матчи проходят на твёрдом покрытии, соревнования завершатся 2 августа.

Ранее Мирра Андреева сохранила первое место в чемпионской гонке WTA с 4 999 очками. Арина Соболенко занимала вторую строчку с 4 945 баллами, Елена Рыбакина — третью с 4 627. Вся первая десятка пропустила игровую неделю, поэтому её состав не изменился. Алина Корнеева после полуфинала турнира WTA 250 в Афинах поднялась на 23 позиции и заняла 108-е место с 281 очком. Диана Шнайдер располагалась на 15-й строчке с 1 685 баллами. Анна Калинская занимала 20-е место с 1 490 очками, а Екатерина Александрова шла 37-й с 872 баллами.