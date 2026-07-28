Над Запорожской областью зафиксирована высокая активность БПЛА ВСУ

Над Запорожской областью наблюдают высокую активность беспилотников. Средства противовоздушной обороны работают в регионе, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своём канале в мессенджере «Макс».

Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности. Он рекомендовал сохранять спокойствие и не приближаться к окнам до стабилизации обстановки.

«Прошу сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны», — написал Балицкий.

Информацию о возможных последствиях атаки он не привёл.

Ранее средства ПВО сбили ещё два украинских беспилотника в Балаклавском районе Севастополя. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, военные отражали атаку при участии мобильных огневых групп. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Власти призвали жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отмены угрозы.