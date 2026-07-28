Младший сержант под ударами ВСУ восстановил повреждённое оборудование связи

Повреждение линий связи на командном пункте мотострелкового батальона не остановило управление подразделением во время атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Младший сержант Кирилл Сухов под обстрелом организовал восстановление оборудования, нарушенного ударами артиллерии и БПЛА, сообщили в Минобороны России.

В результате обстрела часть аппаратуры и участков связи вышла из строя. Сухов вместе с подчинёнными приступил к ремонту. Военнослужащие заменили повреждённые блоки и элементы оборудования, устранили разрывы кабельных линий, а также привели в рабочее состояние разрушенные участки временных и стационарных сооружений связи.

Кроме того, ведомство сообщило о действиях ефрейтора Абдуллы Ахсанова, входившего в расчёт разведывательного беспилотника. Военнослужащий выявил объект ВСУ, который использовался для управления и запуска ударных БПЛА, после чего передал координаты командованию. Полученные данные были использованы для нанесения артиллерийского удара по обнаруженной цели.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ликвидируют скопления украинских бойцов в так называемых «карманах» к востоку от ранее освобождённой Константиновки. По его словам, это создаёт условия для дальнейшего продвижения на Дружковско-Краматорском направлении. Напомним, 3 июля 2026 года Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Доклад прозвучал во время визита президента на один из пунктов управления группировки войск в зоне СВО.