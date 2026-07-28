Дмитриев намекнул на новый кризис в США отсылкой к «Игре на понижение»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на просадку рынка США публикацией из фильма «Игра на понижение». В своём посте в соцсети X он выложил гиф-изображение с Майклом Бьюрри — героем, который в ленте предсказал обвал ипотечного рынка в 2007 году.

Поводом для публикации стала тепловая карта американских акций, где большая часть котировок окрашена в красный цвет. В подписи говорилось, что за 2 часа с фондовых рынков США было выведено более 1 000 000 000 000 долларов

«Игра на понижение» основана на реальных событиях и рассказывает о людях, которые заранее увидели признаки будущего финансового кризиса. История Бьюрри и других участников рынка легла в основу картины о крахе ипотечного пузыря в США в 2007-2008 годах, после которого начался глобальный кризис.

А ранее Кирилл Дмитриев заявил о грядущем тяжёлом энергетическом кризисе в Евросоюзе. По его мнению, стоимость нефти и газа станет заоблачной. Европейцы будут страдать из-за политики своих чиновников, которые пытаются бороться с российскими энергоносителями. Год назад Дмитриев предупреждал о уязвимости ситуации в Ормузском проливе. На фоне эскалации на Ближнем Востоке он неоднократно говорил о приближении «энергетического цунами» к Евросоюзу и Великобритании.