Во Франции за месяц ограбили сразу три музея

Три музея ограбили во Франции в течение июля. Преступления произошли в департаментах Тарн, Кот-д’Ор и Нижний Рейн, сообщила газета Le Parisien.

Первое ограбление произошло в археологическом центре Монтана в департаменте Тарн. Преступники похитили около 40 золотых монет, изготовленных примерно в 50 году до нашей эры. Их общую стоимость оценили более чем в €120 тыс. Через четыре дня злоумышленники проникли в музей ювелирного и стекольного искусства «Лалик» в коммуне Винжен-сюр-Модер. Они забрали 27 изделий стоимостью свыше €4,5 млн.

«Ограбление произошло ранним утром 5 июля в музее Lalique в Винжен-сюр-Модер. <...> Четырьмя днями ранее аналогичный инцидент произошёл в департаменте Тарн в археологическом центре Монтана», — говорится в материале.

Третье преступление произошло 24 июля около 10:30 по местному времени в музее коммуны Шатийон-сюр-Сен. Двое мужчин разбили витрину и похитили золотую шейную гривну «Дамы из Викса». Украшение нашли в кельтском захоронении женщины высокого происхождения во французской Бургундии.

Ранее сообщалось, что музей «Лалик» ограбили 5 июля около 05:30 по местному времени. По первоначальным данным, преступники в капюшонах выломали входную дверь и разбили шесть витрин. Они похитили 20 ювелирных изделий из хрусталя, ущерб оценили примерно в €4 млн. Следователи начали изучать записи с камер видеонаблюдения. Администрация временно закрыла экспозицию и пообещала усилить меры безопасности. Музей открылся в 2011 году, а после ограбления Лувра получил статус объекта особой важности.