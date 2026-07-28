Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары только по судам, перевозящим военные грузы, и связанной с ними портовой инфраструктуре. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД РФ.

«В настоящее время, на фоне неоднократных террористических атак Украины на мирные торговые суда, Вооружённые Силы Российской Федерации наносят удары по судам с военными грузами и соответствующей портовой инфраструктуре», — сказали в министерстве.

В ведомстве также выразили сожаление в связи с гибелью индийских моряков. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал соболезнования главе МИД Индии Субраманьяму Джайшанкару во время встречи на полях совещания министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея якобы уже напали на Украину. Свои обвинения экс-комик связал с предполагаемыми поставками Тегераном технологий для производства беспилотников «Герань». Так он прокомментировал заявление МИД Ирана о праве на ответ после атаки Киева на торговое судно в Каспийском море.