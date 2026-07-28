В Ираке сообщили о задержании групп, которые действовали в интересах Киева

Иракские силовые структуры задержали несколько группировок, которые, как утверждают власти страны, могли действовать в интересах Киева. Об этом сообщил советник премьера по вопросам нацбезопасности Касем аль-Абуди.

По его словам, подозрения возникли после изучения разведывательных данных. Аналитическое подразделение, занимающееся проверкой такой информации, пришло к выводу о возможном украинском вмешательстве во внутренние события в Ираке. Аль-Абуди рассказал, что задержанные группировки подозреваются в причастности к атакам на ряд объектов на территории страны. В ходе расследования они, по его утверждению, заявили о работе в интересах Украины.

А ранее Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея уже напали на Украину. Свои обвинения главарь киевского руководства связал с предполагаемыми поставками Тегераном технологий для производства беспилотников «Герань». Так он прокомментировал заявление МИД Ирана о праве на ответ после атаки Киева на торговое судно в Каспийском море. 25 июля украинская сторона атаковала иранское торговое судно. На борту прогремел взрыв, один моряк погиб, ещё один получил ранения.