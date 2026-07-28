МИД: РФ призвала вовлечённые в ситуацию в Красном море стороны к благоразумию

Россия призвала государства, вовлечённые в ближневосточный конфликт, проявить благоразумие и не допустить дальнейшей эскалации в Красном море. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко газете «Известия».

По словам дипломата, обострение ситуации в регионе способно нанести серьёзный ущерб международной торговле и всей мировой экономике.

«Поэтому Россия старается призывать все государства, которые так или иначе вовлечены в происходящее, проявлять благоразумие и подумать о том, что необходимо добиваться урегулирования любых спорных моментов за столом переговоров», — сказал Борисенко.

24 июля саудовская авиация, по данным местных властей, нанесла не менее пяти ударов по провинции Ходейда на западе Йемена. Контролирующие север страны хуситы пообещали ответить на атаку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «москитный флот» эффективно действует в зоне ближневосточного конфликта. По его словам, флот всегда был и останется важнейшим элементом, обеспечивающим безопасность страны. Глава государства подчеркнул, что развитие ВМФ тесно связано с достижениями в судостроении, электронике и других высокотехнологичных отраслях, которые находят применение как в военной, так и в гражданской сферах. Путин также заверил, что Россия продолжит делать всё необходимое для укрепления военно-морской составляющей державы.