Дым заполнил поезд: Пожар в метро Барселоны отправил десятки людей в больницы

Пожар произошёл в метро Барселоны, в результате происшествия медицинская помощь потребовалась 136 пассажирам. Из них 39 человек доставили в больницы с лёгкими и умеренными отравлениями дымом.

«Пожарные вместе с городской гвардией помогли эвакуировать пассажиров из поезда и взяли под контроль пожар небольших масштабов, который был быстро потушен. Экстренная медицинская служба оказала помощь 136 людям, 39 из которых доставила в различные близлежащие больницы в состоянии легкой или умеренной тяжести», — говорится в заявлении пожарной службы города.

Из-за возгорания остановили движение между станциями Ла-Сагрера и Каталунья. Возобновить работу участка планируют утром во вторник, причины пожара пока не называются.

Тем временем во Франции зафиксирован исторический максимум по площади лесных пожаров: огонь уничтожил уже более 116 тысяч гектаров земли. Нынешние показатели значительно превзошли предыдущий антирекорд 2022 года, когда сгорело 70 тысяч гектаров. В ликвидации крупнейшего в истории страны пожара задействовано около 2,5 тысяч спасателей, включая специалистов из Швейцарии. Дополнительную поддержку оказывают 1,5 тысячи военнослужащих и 1,2 тысячи сотрудников полиции, в задачи которых входит обеспечение безопасности и координация эвакуации населения из зоны бедствия.