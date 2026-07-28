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28 июля, 00:54

Сенат США поддержал назначение Клейтона главой Нацразведки

Обложка © Wikipedia / United States Department of Justice

Обложка © Wikipedia / United States Department of Justice

Сенат США поддержал кандидатуру Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки. Процедурное голосование прошло в Вашингтоне. Заседание транслировал телеканал C-SPAN.

За завершение дебатов и переход к утверждению кандидатуры проголосовал 51 сенатор. Против выступили 43 члена верхней палаты Конгресса. Окончательное голосование ожидается 29 июля.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Клейтона на эту должность 11 июня. Ранее кандидат возглавлял американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам. Специальный комитет Сената по разведке рекомендовал утвердить Клейтона 21 июля. Директор Национальной разведки координирует работу всех 18 разведывательных органов США.

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Ранее сообщалось, что сестра умершего сенатора Линдси Грэма* Дарлин Грэм Нордон заняла его место в Сенате США. Её кандидатуру предложил Дональд Трамп, а губернатор Южной Каролины Генри Макмастер утвердил назначение. Нордон завершит срок своего брата, который умер 11 июля от расслоения аорты.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Антон Голыбин
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