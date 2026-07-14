Сестра Линдси Грэма* заняла его место в Сенате США по рекомендации Трампа

Сестра покойного сенатора Линдси Грэма* Дарлин Грэм Нордон заняла его место в Сенате США. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер утвердил её кандидатуру на освободившуюся должность. Президент США Дональд Трамп лично предложил её на пост.

«Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма*, Дарлин, на должность временного сенатора от штата Южная Каролина», — указал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент счёл это назначение лучшим способом почтить память политика. Макмастер провёл официальную церемонию и утвердил Дарлин Грэм Нордон в новой роли сразу после заявления Трампа.

«Для меня было честью назначить Дарлин Грэм, чтобы завершить его [Линдси] срок и продолжить его наследие служения», — написал губернатор Южной Каролины в соцсети X.

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