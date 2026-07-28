«153 раза объяснил, а сделали наоборот»: Захарова призналась, когда может выругаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в редких случаях может позволить себе нецензурные выражения. По её словам, это происходит только за закрытыми дверями и в разговоре один на один.

«Бывает где-то там за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот. Когда мы один на один, что-нибудь даже в пересказе я могу такое где-то сказать», — рассказала она на молодёжном форуме «Гвардейск».

Дипломат подчеркнула, что подобные ситуации случаются крайне редко. После этого она, по собственному признанию, сильно себя корит.

Ранее Ариана Гранде матом разнесла Белый дом за «варварские» аресты под её песню Bye в TikTok. Её представитель подтвердил, что комментарий был настоящим, но по какой-то причине он не отображается публично. Команда певицы также попыталась удалить звук из видео — и вскоре это удалось сделать. Это не первый случай, когда Ариана критикует администрацию Трампа. Ранее она поддерживала Камалу Харрис.