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28 июля, 01:49

«153 раза объяснил, а сделали наоборот»: Захарова призналась, когда может выругаться

Захарова рассказала, когда может использовать нецензурную лексику

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в редких случаях может позволить себе нецензурные выражения. По её словам, это происходит только за закрытыми дверями и в разговоре один на один.

«Бывает где-то там за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот. Когда мы один на один, что-нибудь даже в пересказе я могу такое где-то сказать», — рассказала она на молодёжном форуме «Гвардейск».

Дипломат подчеркнула, что подобные ситуации случаются крайне редко. После этого она, по собственному признанию, сильно себя корит.

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Ранее Ариана Гранде матом разнесла Белый дом за «варварские» аресты под её песню Bye в TikTok. Её представитель подтвердил, что комментарий был настоящим, но по какой-то причине он не отображается публично. Команда певицы также попыталась удалить звук из видео — и вскоре это удалось сделать. Это не первый случай, когда Ариана критикует администрацию Трампа. Ранее она поддерживала Камалу Харрис.

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Виталий Приходько
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