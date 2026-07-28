Марочко: Взятие Торского ухудшило положение ВСУ на Дружковском направлении
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После установления контроля над Торским в Донецкой Народной Республике российские подразделения сформировали выступ в украинской обороне на Дружковском направлении. По оценке военного эксперта Андрея Марочко, глубина этого клина составляет около трёх километров.
«С освобождением населённого пункта Торское наши военнослужащие вбили трёхкилометровый клин в оборону противника на Дружковском направлении, что значительно осложнило оперативно-тактическую обстановку для украинских боевиков на данном направлении», — цитирует Марочко ТАСС.
Напомним, 27 июля Минобороны России объявило об освобождении Торского в Донецкой Народной Республике и Коммунаровки в Днепропетровской области силами группировки «Центр» и «Восток». Село Торское находится в Краматорском районе близ Красного Лимана. Там проживало 145 человек по данным на 2024 год. Населённый пункт также называли Байрочек. Коммунаровку на Украине переименовали в Христофоровку в 2016 году. Село находится в Покровском районе. По данным на 2001 год, там проживало 92 человека.
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