«Смертельный» набор: Врач назвала привычки, которые гарантированно отправят в могилу на 15 лет раньше срока

Нельзя в целом сказать, насколько именно то или иное действие может сократить продолжительность жизни, но существует статистика. Врач-терапевт Кристина Радина перечислила Life.ru факторы, которые могут сократить жизнь на 10–15 лет.

По словам эксперта, ежедневное курение одной пачки сигарет может сократить жизнь на 7–10 лет. Употребление в пищу продуктов, содержащих канцерогены — к ним относятся различного рода колбасы, сосиски, сервелат — может способствовать развитию колоректального рака, что также сократит продолжительность жизни от 2 до 15 лет.

Плохая экология и постоянное вдыхание выхлопных газов автомобилей также негативно влияют на здоровье. Пребывание в экологически неблагоприятном месте может сократить жизнь на 5–7 лет.

Гиподинамия, то есть состояние, когда человек совершенно не двигается, сокращает продолжительность жизни примерно на 7–10 лет. Считается также, что роды изнашивают организм. Нельзя утверждать, что они на 100% сокращают жизнь, но учёные полагают, что они укорачивают теломеры — участки в наших хромосомах. Укорочение этого участка после стресса от родовой деятельности может привести к снижению продолжительности жизни на 5–10 лет.

В первую очередь нужно опираться на генетику: смотреть, какие заболевания были в роду, и вовремя их профилактировать. Жизнь сокращается прежде всего тогда, когда человек «обрастает» болезнями: онкологией, сахарным диабетом, который идёт в паре с ожирением, сердечно-сосудистыми патологиями и гипертонической болезнью. Если у родственников были какие-либо заболевания, то и у человека возрастает риск их развития, а сама болезнь, естественно, способствует сокращению жизни. Если такие недуги разовьются, они точно отнимут лет десять. Кристина Радина Врач-терапевт

По словам специалиста, нужно обязательно заниматься профилактикой инфаркта и инсульта, потому что это может в любой момент погубить человека. Также важно следить за образом жизни, потому что гиподинамия, ожирение, курение, алкоголь, плохое питание и потребление консервированных продуктов — всё это способствует снижению качества здоровья и, как следствие, сокращению продолжительности жизни.

Привычка солить пищу может сократить ожидаемую продолжительность жизни на 3–5 лет. Солёная пища при наличии факторов риска ухудшает состояние сосудов и может повышать давление. Соль задерживает жидкость в организме, объём циркулирующей крови временно увеличивается, и всё это способствует развитию гипертензии.

«Что касается вечного стояния в пробках, это опять же фактор гиподинамии, соответственно повышенный фактор развития ишемической болезни сердца и рака лёгких, что сокращает жизнь на 10 лет. Плюс у дальнобойщиков, например, есть такая неочевидная «болезнь дальнобойщиков»: с одной стороны, их лицо очень сильно загорает, потому что половина лица у открытого окошка постоянно находится под солнцем, а SPF-средствами они вряд ли пользуются. Поэтому здесь будет риск фотостарения кожи и развития рака кожи, что тоже сокращает жизнь примерно на 10 лет», — заключает врач.

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