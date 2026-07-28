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28 июля, 01:53

28 июля ПВО уничтожила 22 беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 22 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

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Виталий Приходько
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