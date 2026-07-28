28 июля ПВО уничтожила 22 беспилотника, летевших на Москву

27 июля шесть мирных жителей ДНР пострадали от атак ударных БПЛА ВСУ. В Донецке, в Ворошиловском районе, ранения получил местный житель 1981 года рождения. В селе Коммуна от удара по автомобилю пострадал молодой человек 2005 года рождения — его ранения классифицированы как средней степени тяжести. На трассе «Дебальцево — Светлодарск» ранены женщина 1974 г. р. и мужчина 1975 г. р. В Приморском районе Мариуполя пострадала женщина 1950 г. р. В Великоновоселковском округе при ударе по машине ранен мужчина 1991 г. р.