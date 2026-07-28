Количество миллионеров в Великобритании сократилось до уровня 2008 года

Число миллионеров в Великобритании сократилось до 442 тыс. человек — минимального показателя со времён мирового финансового кризиса 2008 года. Такие данные привёл Институт Адама Смита после обновления собственного Millionaire Tracker.

За год количество жителей с состоянием от £1 млн уменьшилось на 7%. В исследовании учитывались совокупные активы взрослых британских резидентов, включая недвижимость, пенсионные накопления и финансовые вложения, с поправкой на уровень цен 2025 года.

В институте объяснили снижение несколькими причинами. На оценку состояния жителей повлияли высокие процентные ставки, падение стоимости ряда активов и слабый рост сбережений домохозяйств. Важным фактором стал отъезд богатых людей из Великобритании и сокращение числа состоятельных иностранцев, выбирающих страну для переезда.

Исследователи связали эту тенденцию в том числе с изменениями налоговой политики. Среди причин ухода миллионеров они назвали отмену режима non-dom для налоговых резидентов, высокий уровень налогообложения и обсуждение возможного введения налога на состояние.

В Институте Адама Смита заявили, что сокращение числа миллионеров может негативно отразиться на экономике, поскольку состоятельные предприниматели и инвесторы участвуют в создании бизнеса, рабочих мест и обеспечивают значительную долю налоговых поступлений. По данным организации, 1% самых обеспеченных налогоплательщиков формирует 29,1% доходов бюджета от подоходного налога.

Организация призвала британские власти изменить налоговый подход к состоятельным гражданам и инвесторам. Среди предложений — снижение налога на прирост капитала, отмена налога на наследство и пересмотр правил для состоятельных нерезидентов.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать ассоциацию компаний, которые выплачивают своим сотрудникам по миллиону рублей за каждого рождённого ребёнка. На сегодняшний день в России более 100 организаций предоставляют такие выплаты. По словам спикера Совфеда, это объединение должно стать символом социально ответственного бизнеса. Основным критерием для вступления в эту ассоциацию будет выплата миллиона рублей на каждого нового члена семьи.