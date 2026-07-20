«Теперь в Майами!» Рэпер Ганвест за ночь стал долларовым миллионером благодаря ЧМ

Рэпер Ганвест (настоящее имя — Руслаан Гоминов) стал долларовым миллионером всего за одну ночь благодаря ставкам на чемпионат мира по футболу. Музыкант поставил на победу сборной Испании 100 миллионов рублей, а позже добавил к этой сумме ещё 10.

«Я залутал более 180 лямов и теперь уезжаю в Майами», — поделился артист, комментируя свой выигрыш.

Счастливый момент застал музыканта в баре, где он наблюдал за финалом. Однако планы на переезд в США могут измениться — Ганвест присматривается к знаменитой «нехорошей» квартире Ларисы Долиной, которая продаётся за 200 миллионов рублей.

Чемпионат мира 2026 года завершился победой сборной Испании, которая во второй раз в своей истории завоевала титул сильнейшей команды планеты. Единственный мяч в финале забил Ферран Торрес, отличившийся во втором дополнительном тайме. Лионель Месси признал, что они сделали всё возможное, но соперник был объективно сильнее.