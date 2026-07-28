В Минобороны раскрыли тактическое значение освобождения Торского
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Взятие Торского под контроль имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российских подразделений. Населённый пункт находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Торское заняли подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступления. Штурмовые отряды установили контроль над районом обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) и провели зачистку местности.
«Торское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр», — уточнили в ведомстве.
Воздушная разведка обнаружила скрытые позиции и военнослужащих противника. Подразделения беспилотных систем и артиллерия уничтожили выявленные цели. В Минобороны также сообщили о потерях ВСУ среди личного состава и техники, но не назвали точных данных.
27 июля Минобороны России объявило о взятии под контроль Торского в ДНР и Коммунаровки в Днепропетровской области. Операции проводили группировки войск «Центр» и «Восток». Торское находится в Краматорском районе рядом с Красным Лиманом. По данным за 2024 год, в селе проживали 145 человек. Населённый пункт также известен под названием Байрочек. Коммунаровка расположена в Покровском районе, а в 2016 году украинские власти переименовали её в Христофоровку. В 2001 году в селе насчитывалось 92 жителя.
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