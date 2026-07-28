Полицейские при поддержке спецназа Росгвардии пресекли работу трёх подпольных интим-салонов в Хабаровске и Владивостоке. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае накрыли сеть подпольных интим-салонов. Видео © Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Заведения работали во Владивостоке с 2018 года, а в Хабаровске — с 2024-го. Помещения оборудовали кроватями, саунами, санузлами и мини-барами, а интимные услуги маскировали под процедуры релаксации.

«В ходе оперативных мероприятий полицейскими задержаны двое организаторов незаконного бизнеса: 32- летняя женщина и 28-летний мужчина. Также задержан бухгалтер салона», — говорится в сообщении УМВД. В отдел также доставили семь женщин в возрасте от 24 до 42 лет, которые, по версии правоохранителей, обслуживали клиентов.

Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства работы подпольной сети.

Ранее в Британии разоблачили международную сеть преступников, которые совершали многочисленные изнасилования, дурманя своих жертв запрещёнными препаратами. Пострадавшие зачастую не знали о том, что им подмешивают в пищу или напитки. По данным следствия, группа действует сразу в десятках стран на разных континентах. Злоумышленники используют онлайн-платформы для координации действий, обмена методами и поиска сообщников. В ряде случаев жертв фиксируют на видео.