Беженка из Латвии оценила доступность цен на коммунальные услуги в России

Беженка из Латвии Елизавета, переехавшая в Россию, рассказала о бытовых изменениях, которые заметила после смены страны проживания. В числе наиболее ощутимых отличий она назвала доступность товаров и сервисов, сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что в России можно подобрать продукты и услуги с учётом разных ценовых категорий. В частности, она упомянула ассортимент молочной продукции, доступность фруктов, а также стоимость газа, электроэнергии и воды.

Беженка также отметила маркетплейсы. По её словам, привычные покупки стали удобнее благодаря быстрой доставке, большому числу пунктов выдачи и простой системе возврата товаров. Среди других особенностей женщина назвала развитую сеть аптек, клиник для сдачи анализов и доступность медицинских услуг по ОМС.

Ранее Елизавета заявила, что средней зарплаты в странах Европы сегодня хватает только на самые необходимые расходы. По её словам, значительная часть доходов уходит на продукты и оплату коммунальных услуг. Кроме высокой стоимости жизни, уроженка Латвии обратила внимание на сложности с трудоустройством в странах Евросоюза. Несмотря на право работать на территории ЕС, на практике, по её словам, соискатели сталкиваются с большим количеством бюрократических процедур.