Жителя Ясиноватой задержали за призывы к экстремистской деятельности

Ранее Life.ru писал, что двум женщинам, обвиняемым в подготовке терактов против силовиков в Пятигорске, грозит до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, они приехали из Москвы и 20 июня забрали из тайников рюкзаки с самодельными взрывными устройствами. Младшую задержали на подходе к КПП одного из силовых ведомств, затем задержали и вторую участницу. Женщины не были «идейными смертницами», а действовали по указке кураторов из спецслужб Украины как марионетки.