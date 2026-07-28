Намин заявил, что пасынок пытался свалить двойное убийство на собственную мать

Стас Намин рассказал, что его пасынок Роман Ткаченко после расправы над родственниками пытался убедить собственную мать, что преступление совершила именно она. Эти сведения содержатся в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

Музыкант узнал о случившемся от своей бывшей супруги. Именно она пересказала ему события, произошедшие после трагедии. Женщина приехала в дом раньше сотрудников полиции. По её словам, Роман Ткаченко напал на неё со спины, схватил за шею, из-за чего она потеряла сознание.

Когда она пришла в себя, осуждённый, как следует из материалов дела, заявил, что именно она расправилась с сыном и своей матерью, а затем пыталась покончить с собой. После этого женщина несколько часов уговаривала его позволить похоронить погибших. В итоге мужчина самостоятельно связался с полицией, при этом, как отмечается в документах, сохранял спокойствие.

В тех же материалах указано, что мать Ткаченко не может вспомнить этот разговор.

Ранее сообщалось, что первый пелляционный суд общей юрисдикции не стал менять приговор Роману Ткаченко, пасынку Стаса Намина. Решение о наказании за двойное убийство в Подмосковье осталось в силе. Суд отправил его на 18 лет в колонию строгого режима. Подсудимый признал свою вину, однако с квалификацией преступления не согласился.