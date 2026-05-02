Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 05:15

Пасынок рок-легенды Стаса Намина оспорил приговор за убийство бабушки и брата

Обложка © Life.ru

Посынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко подал апелляцию на приговор по делу об убийстве бабушки и 30-летнего брата. Это следует из материалов суда.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба защитника», — указано в документах. Дата её рассмотрения пока не назначена.

Преступление произошло в октябре 2023 года в деревне Крюково Истринского района. По версии следствия, после ссоры мужчина дождался, пока бабушка уснёт, и убил её, а затем заманил и убил брата. По одной из версий, он мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений — они просили его завязать с наркотиками. Они, кстати, оказались не первыми его жертвами. В марте этого года суд приговорил Ткаченко к 18 годам колонии. На процессе он полностью признал вину.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar