Она пьёт, он поёт: Милохин и Зеленская берут $50 тысяч за выступления на частных корпоративах

Скандально известный блогер нашёл новый способ заработка вдали от дома. Даня Милохин совместно со своей девушкой начал принимать заявки на проведение частных торжеств. За один выход пара требует пятьдесят тысяч долларов США. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Артист позиционирует себя как универсального исполнителя. Он готов петь собственные восемь композиций, работать ведущим мероприятия или демонстрировать популярные танцы. При этом география гастролей охватывает любую точку мира, кроме Российской Федерации.

Его спутницей выступает 21-летняя Дарина Зеленская из Киева. У них чётко распределены роли на площадке. Пока молодой человек развлекает публику, девушка категорически отказывается выходить к гостям. Она предпочитает проводить время за счёт клиента, попивая лёгкие напитки.

Финансовые условия сотрудничества весьма специфичны. Оплата принимается исключительно в цифровой валюте без использования банковских счетов. В бытовом плане исполнитель неприхотлив: стандартный гостиничный номер на трое суток и перелёт любым классом.

Главное условие трансфера касается совместного пребывания. Блогер настаивает на том, чтобы лететь одним рейсом со своей украинской подругой. Примечательно, что в списке требований полностью отсутствует алкоголь — Даня ведёт трезвый образ жизни.

Ранее сообщалось о тяжёлом положении семьи релоканта. Его брат занимается продажей откровенных снимков, а приёмный отец трудится грузчиком в Чикаго. Сам же Милохин сейчас постоянно проживает в Дубае, скрываясь от призывной кампании.