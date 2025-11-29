Семья Милохина продала дом в Анапе за бесценок и рванула в США за «американской мечтой»

Приёмный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев продал дом в Анапе почти вдвое дешевле первоначальной цены и уехал с семьёй в США, где, по данным SHOT, пытается оформить статус беженца.

Год он безуспешно искал покупателя за 15 миллионов рублей, но в итоге был вынужден снизить цену до 6,9 миллиона — деньги нужны были срочно. Источник SHOT утверждает, что семья теперь находится в Чикаго и планирует легализоваться как беженцы. Не исключено, что история с якобы подброшенным «коктейлем Молотова» могла быть частью плана: в МВД тогда уголовное дело возбуждать отказались, а ущерба почти не было.

После продажи дома Тюленевы уехали из Грузии в США. Летом приёмный отец уже искал поручителя, чтобы выйти из иммиграционного центра после нелегального пересечения границы и дождаться суда по делу об убежище.

Сам Даня Милохин живёт в Дубае. Недавно он жаловался на стриме, что работает курьером, но зрители не поверили — особенно после того, как блогер подарил своей девушке кольцо Cartier.