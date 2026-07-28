Рекордный рой разбился о стальной купол России: ПВО смела 356 беспилотников ВСУ за ночь

За прошедшую ночь российские военные предотвратили крупнейшую попытку прорыва. Силы противовоздушной обороны полностью сорвали массированную атаку противника. Над центральной частью страны и южными рубежами шла интенсивная работа расчётов.

Согласно официальным данным ведомства, дежурные экипажи успешно перехватили 356 воздушных целей. Все они относились к типу самолётных беспилотников большой дальности. Уничтожение объектов велось непрерывно с десяти вечера до восьми утра.

География воздушного боя охватила двенадцать субъектов федерации. В список вошли Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ростовская и Волгоградская области. Также под защитой оказался Московский регион.

Отдельная группа аппаратов была ликвидирована над полуостровом. Безопасность неба обеспечивали комплексы в Республике Крым. Ещё несколько десятков единиц техники упали в воды Азовского моря при попытке обойти зоны поражения.

Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове Московской области. Падение ещё одного беспилотника вызвало пожар на открытой площадке с автомобильными шинами. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В СНТ «Дубрава в деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь. В момент происшествия в здании никого не было. Фрагменты беспилотника также повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Люди не пострадали.