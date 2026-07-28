Нефть решила сломать систему? Дмитриев не поверил в обвал рынка после ударов по Ближнему Востоку

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на необычную реакцию нефтяного рынка. По его словам, цены резко пошли вниз, несмотря на сокращение поставок сырья. Своё мнение он опубликовал в социальной сети X, предположив, что на происходящее могли повлиять манипуляции.

«Кто-то манипулирует рынком нефти, который упал на 8% после сокращения поставок примерно на пять миллионов баррелей в сутки?» — написал он.

Поводом для комментария стало падение котировок марки WTI. Оно произошло даже после заявлений йеменских хуситов об ударах по объектам государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Ранее мировой рынок отреагировал резким снижением котировок на сообщения о приостановке американских ударов по Ирану. Инвесторы восприняли эти новости как сигнал к ослаблению геополитической напряжённости, что сразу отразилось на торгах. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 4:20 утра опустилась до 87,97 доллара за баррель, потеряв 4,04% по сравнению с предыдущим закрытием.