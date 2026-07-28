Нефть решила сломать систему? Дмитриев не поверил в обвал рынка после ударов по Ближнему Востоку
Дмитриев удивился падению нефтяного рынка после сокращения поставок
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на необычную реакцию нефтяного рынка. По его словам, цены резко пошли вниз, несмотря на сокращение поставок сырья. Своё мнение он опубликовал в социальной сети X, предположив, что на происходящее могли повлиять манипуляции.
«Кто-то манипулирует рынком нефти, который упал на 8% после сокращения поставок примерно на пять миллионов баррелей в сутки?» — написал он.
Поводом для комментария стало падение котировок марки WTI. Оно произошло даже после заявлений йеменских хуситов об ударах по объектам государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Ранее мировой рынок отреагировал резким снижением котировок на сообщения о приостановке американских ударов по Ирану. Инвесторы восприняли эти новости как сигнал к ослаблению геополитической напряжённости, что сразу отразилось на торгах. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 4:20 утра опустилась до 87,97 доллара за баррель, потеряв 4,04% по сравнению с предыдущим закрытием.
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