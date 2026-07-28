Емельяненко попытался отсудить почти 13 млн у издательства, но суд поставил дело на паузу

Фёдор Емельяненко пока не смог добиться рассмотрения своего иска к издательству «АСТ» и писательнице Анастасии Ивановой. Бывший боец требует почти 13 миллионов рублей, заявляя, что его имя и фотографию использовали без согласия. Об этом ТАСС сообщили в Останкинском суде столицы.

Поводом для обращения стала книга «Легенда ММА — Федор Емельяненко», выпущенная издательством «АСТ» в 2025 году в серии «Звезды отечественного спорта для детей». Автором указана Анастасия Иванова, известная также под псевдонимом Аля Рогожина.

Размер требований составляет 12,66 миллиона рублей в качестве упущенной выгоды и ещё 300 тысяч рублей — в счёт компенсации морального вреда. Кроме того, Емельяненко просит прекратить продажу издания в нынешнем виде, убрать все материалы с его изображением и изъять оставшиеся экземпляры из оборота. После получения претензии издательство сняло книгу с реализации. Тираж составил около двух тысяч экземпляров. Помимо биографии Емельяненко, в этой же серии выходили книги, посвящённые Дмитрию Биволу, Марии Шараповой и Александру Овечкину.

Ранее Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал иск Фёдора Емельяненко к издательству «АСТ» и писательнице Анастасии Ивановой. Для оформления книги использовали фотографию спортсмена, а его имя вынесли в заголовок и дизайн обложки. Издание распространялось через книжные магазины, маркетплейсы, а также в печатной, электронной и аудиоверсиях.