В МИД России раскритиковали строгие правила выдачи шенгенских виз

Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов назвал возмутительными действующие правила оформления шенгенских виз для россиян. Особенно, по его мнению, это касается случаев, когда поездка необходима для лечения или медицинской консультации. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, больше всего вопросов вызывают ситуации, когда россиянам требуется выехать за границу для получения медицинской помощи или консультации специалистов. По его мнению, ответственность за подобные решения лежит на тех, кто утверждает такие правила.

«Оказывается, что гуманитарная составляющая для представителей европейских государств — это просто звук», — сказал он.

Ранее Черногория решила изменить правила въезда для граждан России и Белоруссии. Визовый режим начнёт действовать с 1 ноября 2026 года. До этого россияне и белорусы могли находиться на территории страны без визы в течение 30 дней.