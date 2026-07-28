«Чудо-ПВО» отменяется: На Западе усомнились в эффективности украинской системы ПВО Freya

Разработка новой системы противовоздушной обороны Freya не сможет кардинально изменить ситуацию с защитой Украины от ракетных ударов. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в Responsible Statecraft.

«Зеленский анонсировал разработку системы ПВО Freya, которая, как он надеется, обеспечит стране не только отечественную защиту от баллистических ракет, но и необратимую интеграцию с европейскими партнёрами. Однако этот план вряд ли сработает», — говорится в материале.

Кроме того, аналитики предупредили и о долгосрочных рисках. По их мнению, использование иностранных технологий лишь усилит зависимость Украины от европейских государств в сфере безопасности. В статье также отмечается, что подобная модель, по мнению авторов, не сделает страну более защищённой в будущем, а, напротив, сохранит её уязвимость.

Ранее западные специалисты выразили сомнения в том, что запуск лицензионного производства вооружений на Украине, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, сможет быстро помочь Киеву. Одна только лицензия на выпуск техники не решает проблему. После её получения потребуется построить предприятие, наладить производственные процессы и подготовить специалистов.