Россиянам рассказали, сколько стоит собрать ребёнка в школу и как можно сэкономить

Подготовка московского первоклассника к учебному году обойдётся как минимум в 25 тысяч рублей, однако реальные расходы семьи могут оказаться значительно выше. Такую оценку «Вечерней Москве» дала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В базовый комплект входят форма, повседневная и сменная обувь, спортивная одежда, рюкзак и канцелярия. Учебники школы предоставляют бесплатно, но родителям иногда приходится отдельно покупать рабочие тетради.

По словам эксперта, итоговая сумма зависит от запросов ребёнка и финансовых возможностей взрослых. Особенно заметно стоимость увеличивают брендовые вещи, модные аксессуары и дорогие принадлежности.

«В первую очередь не стоит гнаться за брендами», — посоветовала Волынец.

При этом экономить на качестве основных вещей не следует: одежду можно приобрести в меньшем количестве, но лучше выбирать удобные модели с натуральными волокнами.

Снизить траты поможет отказ от покупки всего комплекта до 1 сентября. После начала занятий магазины запускают распродажи, поэтому оставшиеся вещи можно приобрести в два-три раза дешевле. Родителям также рекомендуют объединяться для оптовых заказов и следить за акциями на маркетплейсах.

Ранее Life.ru рассказывал, как помочь девятикласснику определиться, выбирая между старшей школой и поступлением в колледж. По словам экспертов, ключевым фактором здесь будут являться интересы и планы самого подростка, а не его оценки или престиж отдельных учебных заведений.