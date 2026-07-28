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28 июля, 07:21

Россиянам рассказали, сколько стоит собрать ребёнка в школу и как можно сэкономить

Глава Национального родкома Волынец: Собрать ребёнка в школу стоит ₽25 тысяч

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подготовка московского первоклассника к учебному году обойдётся как минимум в 25 тысяч рублей, однако реальные расходы семьи могут оказаться значительно выше. Такую оценку «Вечерней Москве» дала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В базовый комплект входят форма, повседневная и сменная обувь, спортивная одежда, рюкзак и канцелярия. Учебники школы предоставляют бесплатно, но родителям иногда приходится отдельно покупать рабочие тетради.

По словам эксперта, итоговая сумма зависит от запросов ребёнка и финансовых возможностей взрослых. Особенно заметно стоимость увеличивают брендовые вещи, модные аксессуары и дорогие принадлежности.

«В первую очередь не стоит гнаться за брендами», — посоветовала Волынец.

При этом экономить на качестве основных вещей не следует: одежду можно приобрести в меньшем количестве, но лучше выбирать удобные модели с натуральными волокнами.

Снизить траты поможет отказ от покупки всего комплекта до 1 сентября. После начала занятий магазины запускают распродажи, поэтому оставшиеся вещи можно приобрести в два-три раза дешевле. Родителям также рекомендуют объединяться для оптовых заказов и следить за акциями на маркетплейсах.

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Владимир Озеров
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