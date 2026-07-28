Обломки БПЛА повредили дом в Рязанской области, есть пострадавший

Один человек получил травмы после падения обломков беспилотника ВСУ на жилой дом в Рязанской области. Повреждения зафиксировали сразу в нескольких районах региона. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на регион.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА над территорией области. В одном из муниципальных округов фрагменты аппарата упали на многоквартирный дом. Инцидент произошёл в Сасовском округе. В результате повреждения получили несколько квартир, а одному из жителей потребовалась помощь медиков.

Кроме того, обломки беспилотников повредили объекты инфраструктуры. В Сасовском округе была нарушена работа опоры линии электропередачи. Ещё несколько повреждений зафиксировали в других районах области. В Касимовском округе пострадали водонапорная башня и электросетевая линия, а в Клепиковском — вышка мобильной связи.

Сейчас на местах происшествий работают экстренные службы и специалисты, которые оценивают последствия случившегося.

Ранее сообщалось об уничтожении беспилотников в акватории Таганрогского залива во время отражения воздушной атаки. Разрушений на территории региона и сообщений о пострадавших не поступало. Данные о возможных последствиях продолжают уточняться.